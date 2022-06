Die Unwetterwarnungen bewahrheiten sich: Im Bezirk St. Veit, im Großraum Völkermarkt sowie in Klagenfurt und Umgebung gingen Donnerstagnachmittag heftige Gewitter nieder. Verbunden waren sie zum Teil mit schwerem Hagel und Sturm.

In Dürnfeld in der Gemeinde Kappel am Krappfeld kam es aufgrund der Regenmengen zu Überflutungen (siehe Video unten). In Völkermarkt lag so viel Hagel auf den Straßen und Gärten, dass man auf den ersten Blick an eine Schneedecke glaubte. Auch dort waren Überflutungen die Folge, der Lilienbergtunnel musste gesperrt werden. Vielerorts blockieren umgestürzte Bäume Straßen. In Klagenfurt gab es innerhalb von 45 Minuten zwölfmal Alarm für die Feuerwehr.

Straßen gesperrt

Wegen Aquaplaninggefahr war die Friesacher Straße (B317) im Bezirk St. Veit gesperrt, dort musste Geröll beseitigt werden. Auf der Südautobahn (A2) zwischen Klagenfurt und Völkermarkt gab es Behinderungen wegen starken Hagels und auf der Seeberg Straße (B82) wurde vor Überflutungen gewarnt.

Fast 50 Feuerwehren waren in den Abendstunden noch im Einsatz, um Schäden zu beseitigen.

Durch den Sturm wurden Dächer abgedeckt © Georg Bachhiesl

Gut gerüstet

Die Helfer waren gerüstet. Erst in der Nacht zum vergangenen Freitag sorgten massive Niederschläge bis zu 100 Liter pro Quadratmeter, golfballgroßer Hagel und Überschwemmungen für insgesamt 176 Einsätzen innerhalb weniger Stunden. Die Einsatzschwerpunkte lagen in den Gemeinden Krumpendorf, Pörtschach, Moosburg, Feldkirchen, Friesach.

Eine weitere Gewitterzelle überquerte damals das Lavanttal. Der Einsatzschwerpunkt lag dort in den Gemeinden Wolfsberg und St. Andrä, besonders betroffen dabei war der Ortsbereich von Eitweg. Allein in der Landwirtschaft entstand ein Schaden in Höhe von 500.000 Euro.