In Österreich herrscht nur noch geringes Covid-19-Risiko. Das legt zumindest die Corona-Ampel nahe. Denn sämtliche Bundesländer wurden am Donnerstag wie der Gesamtstaat auf grün-gelb geschaltet. In der Vorwoche waren nur Niederösterreich, Steiermark und Vorarlberg in dieser Farbmischung gelandet. Nunmehr verbesserten sich auch die übrigen Bundesländer.

Probleme bei Einmeldung

Kärnten liegt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 95 auf Platz eins aller Bundesländer. Einen Zusammenhang zwischen den niedrigen Zahlen und dem Hackerangriff auf die Landesverwaltung – was zu Problemen bei der Einmeldung neuer Coronafälle geführt haben könnte – sieht Landessprecher Gerd Kurath nicht: Es sei zwar möglich, dass es eine Verzögerung von einem oder zwei Tagen gegeben habe, gravierend sei die Auswirkung aber nicht gewesen, weil die Zahlen ohnehin sehr niedrig gewesen seien.

Österreichweit liegt sie bei 177,9 – Wien belegt zum Vergleich mit 277,2 den letzten Platz. Derzeit werden 46 Menschen in Kärntens Spitälern versorgt, die auch an Corona erkrankt sind. "Zu 90 Prozent wurden diese Personen aus unterschiedlichsten Gründen ins Krankenhaus gebracht und Corona ist eine Begleitdiagnose", sagt Kurath. Vier von diesen Erkrankten müssen intensivmedizinisch betreut werden.

Insgesamt gelten in Kärnten aktuell 767 Personen als coronainfiziert, innerhalb von 24 Stunden kamen 109 dazu.

Impfungen gehen weiter

In der vergangenen Woche wurden 1155 Impfungen durchgeführt. 35 davon waren Erst-, 99 Zweit-, 916 Dritt- und 105 bereits Viertimpfungen. 53,3 Prozent der Kärntner Bevölkerung gilt derzeit als vollimmunisiert, 43.843 Impfzertifikate (entspricht 7,8 Prozent) sind hingegen abgelaufen. 1000 Anträge auf Ausnahme der nicht geltenden Impfpflicht sind ebenso bis jetzt eingegangen.

In Klagenfurt steht freitags von 13 bis 19 Uhr das Impfzentrum am Alten Platz 12 und samstags von 12 bis 18 Uhr das Impfzentrum am Alpe Adria Platz 1 zur Verfügung. Im Villacher Einkaufszentrum VEZ im Badstubenweg 93 ist samstags von 12 bis 18 die Impfung möglich.