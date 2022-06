Seit inzwischen zehn Tagen ist die Kärntner Landesverwaltung nicht (voll) funktionsfähig. Der Hackergruppe "BlackCat" ist es gelungen, eine Verschlüsselungssoftware in das EDV-System des Landes einzuschleusen. Rund 3000 PCs in der Landesregierung, in acht Bezirkshauptmannschaften, im Landesverwaltungsgericht und im Landesrechnungshof mussten vom Netz genommen werden.