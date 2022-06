Seit sechs Jahren ist Barbara Prochazka als Allgemeinmedizinerin in St. Urban tätig, nun begibt sie sich in den Ruhestand, aber eigentlich auch wieder nicht, denn: Die 67-Jährige, die auch viel im Bereich Schmerzmedizin tätig ist, wird als Wahlärztin in der Region Feldkirchen weiter machen. Die Kassenordination für Allgemeinmedizin in St. Urban übernahm Prochazka schon nach ihrer Pensionierung als Fachärztin für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie im Krankenhaus Vorau in der Steiermark. "Ich möchte nicht mehr im Kassensystem der ÖGK weiterarbeiten", so begründet sie den Abschied in St. Urban. Das System vertrage sich nicht mit der Tätigkeit der Landärzte. Ungeachtet dessen: "Die Arbeit hat mir immer Freude gemacht und ich habe mich in diesem Beruf zuhause gefühlt." Ein besonderes Anliegen sei ihr immer die Schmerztherapie gewesen, vor allem auch zur Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen, mit denen sie viel zu tun habe.