Von 29. Juni bis 3. Juli 2022 steht im Stadtsaal in Feldkirchen an drei Abenden und an einem Nachmittag der "Feldkirchner Sommer-NARReval 2022" auf dem Programm. Ausschlaggebend dafür waren zwei Gründe: "Unsere Akteure sind motiviert, mit jeder Menge Inspiration endlich wieder ein Programm zu gestalten. Nach zwei Jahren Zwangspause in der Pandemie tut das natürlich auch vereinsintern der Gemeinschaft gut", erklärt Peter Kowal, Präsident des Feldkirchner Faschingsklubs. Der noch wichtigere Grund: "Wir sind der Meinung, dass die Bevölkerung endlich wieder unterhalten werden möchte." Kurzum: Die Akteure des Feldkirchner Faschingsklubs möchten ihrem Publikum Momente, in denen sie herzhaft lachen und sich unbeschwert amüsieren können, bescheren.