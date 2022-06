Der Progrätscherbach ist ein unscheinbares Bächlein, das vom Wachsenberg kommt – in "normalen" Zeiten. Bei Unwettern zeigt er ein anderes Gesicht, zuletzt 2020. Der Bach, der einige Meter oberhalb der Firma Duhs & Bergmann, einem Bau- und Zimmereiunternehmen, an der B 93 Gurktaler Bundesstraße in die Tiebel mündet, zerstörte bei Unwettern etwa in diesem Bereich nicht nur eine Radfahrbrücke über die Tiebel. Die Bundesstraße B 93 wurde ebenso überschwemmt und mit Geschiebeablagerungen aus dem Bach völlig vermurt. "Teile der Bundesstraße hat es uns auch weggerissen", erzählt Martin Treffner, Bürgermeister der Stadt Feldkirchen. Ein Feuerwehrfahrzeug konnte in letzter Sekunde aus der Gefahrenzone gebracht werden, bevor die Straße abbrach, weiß Werner Egger, Bürgermeister der ebenso betroffenen Gemeinde Steuerberg, zu erzählen. "Und dieser Hof hier war völlig überschwemmt", sagt Treffner mit Blick auf ein kleines bäuerliches Anwesen neben jener Stelle, an welcher der Progrätscherbach in die Tiebel mündet. Auch das Unternehmen Duhs & Bergmann wurde von den Überschwemmungen stark getroffen.