Zwei Unterrichtswochen verbrachten Schüler mit Coronatests

Am Mittwoch endet die Coronatest-Pflicht in Kärntens Schulen. Rund 3,8 Millionen Tests wurden durchgeführt und ausgewertet. Es sei, so die Bildungsdirektion, ein großer Aufwand gewesen, der sich gelohnt habe.