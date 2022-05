Aktuell heißt es Training, Training, Training in der Tanzakademie Ulrike Adler-Wiegele in Feldkirchen. Denn am Sonntag, dem 5. Juni, heißt es gute Figur machen bei den Auftritten im Rahmen der "Licht ins Dunkel Gala", die in Velden über die Bühne geht. Bereits seit 20 Jahren ist die Veranstaltung fixer Bestandteil des Jahreskalenders der Tanzschule, aber die Covid-Pandemie hebelte auch diese Veranstaltung aus: "Viermal haben wir das Jubiläum schon verschieben müssen", sagt Ulrike Adler-Wiegele. Auf der Bühne stehen heuer 80 Tänzerinnen und Tänzer aus dem Raum Feldkirchen und aus dem Gurktal, denn in Gurk gibt es seit etwa einem Jahr eine "Filiale" der Tanzakademie, deren Angebot gut angenommen wird.