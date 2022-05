Klemens Dielacher, Eliana Kadisch, Nicole Kraßnitzer, Miriam Hartenberger bilden das Blockflötenquartette "Klemineli" der Musikschule Gurktal. Nachdem die vier jungen Musiker beim Landeswettbewerb "Prima la Musica" in Ossiach sehr erfolgreich waren, konnten sie sich in ihrer Altersgruppe für den Bundeswettbewerb in Vorarlbergqualifizieren.