Am Sonntag, dem 29. Mai, herrscht zu Mittag laut Antenne Kärnten ab Heiligenblut auf der Großglockner Hochalpenstraße für alle Fahrzeuge Schneekettenpflicht. Das Wetter zeigt sich aktuell nicht gerade von seiner "schönsten" Seite. Bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter, Hagelkörner in Golfballgröße und unzählige Blitze sorgten in der Nacht zum Samstag in den Bezirken Klagenfurt, Feldkirchen, St. Veit und Wolfsberg für mehr als 170 Feuerwehreinsätze und Schäden um die 500.000 Euro alleine in der Landwirtschaft.