Eine 39-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen fuhr am Freitag um 8.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Turracher Bundesstraße von Moosburg kommend in Richtung Klagenfurt. In Wölfnitz kam sie, laut Polizei wegen Sekundenschlafs, mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst mit der Front des Pkw gegen die Lärmschutzwand.

Durch den Anprall wurde die Lenkerin in dem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde dann von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt mittels Bergeschere aus dem Wrack befreit. Nach der Erstversorgung durch die Notärztin wurde sie mit der Rettung in das AUKH Klagenfurt gebracht.

Am Pkw entstand Totalschaden, an der Leitschiene und der Lärmschutzwand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Klagenfurt mit 9 Mann und 4 Fahrzeugen und die FF Wölfnitz mit 5 Mann und 2 Fahrzeugen.

Für die Dauer der Bergung und Erhebungen war die B 83 in diesem Bereich 45 Minuten gesperrt und weitere 45 Minuten nur einspurig passierbar.