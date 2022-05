Wussten Sie, dass die Welthauptstadt des Fußballs in Pakistan liegt? In Sialkot werden jährlich rund 50 Millionen Stück Fußbälle hergestellt. Wussten Sie, dass die europäischen Fußballklubs pro Jahr mehr Umsatz generieren als McDonalds? Dass das weltweite größte Stadion nicht in England oder Brasilien steht, sondern in Nordkorea? Oder wann, wie und welche Spiele manipuliert werden? Das alles und noch vieles mehr erfährt und erlebt man in der Ausstellung "Faszination Fußball", die am Donnerstag im Schloss Albeck eröffnet wurde.