Diesen Radausflug mit seiner Oma (59) wird der Bub (7) aus dem Bezirk Feldkirchen wohl nicht so schnell vergessen. Am Donnerstag geriet er gegen 9.50 Uhr auf der Gemeindestraße in Himmelberg mit seinem Kinderrad in einer Rechtskurve zu weit nach links. Zur gleichen Zeit kam ihm eine Pensionistin (77) mit dem Auto entgegen und konnte nicht mehr bremsen. Das Kind streifte den Wagen seitlich und stürzte daraufhin zu Boden. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Die alarmierte Rettung behandelte ihn noch an der Unfallstelle. Gröbere Kopfverletzungen verhinderte wohl der Radhelm.