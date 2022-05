Vor elf Jahren begann Caroline Leitgeb als Einzelunternehmerin mit der Herstellung von Nudeln für den Markt. Heutzutage werden in der Produktionshalle in Friesach, die 2019 eröffnet wurde, täglich im Durchschnitt zehntausend Nudeln, mit unterschiedlichsten Füllungen, hergestellt. Die genaue Anzahl hängt von den Bestellungen ab, denn produziert wird dort immer frisch und nur so viel, wie tatsächlich benötigt wird.