Ein gutes Ende hat am Donnerstag eine Suchaktion im Raum Glanegg/Kadöll genommen. Bereits seit Mittwochmittag war dort eine 72 Jahre alte Frau abgängig. Aufgrund der starken Regenschauer musste die Suche Mittwochabend abgebrochen werden. Um 7 Uhr in der Früh erfolgte dann am Donnerstag erneut die Alarmierung.

"180 Kräfte machten sich auf die Suche", schildert Manuel Töplitzer, Kommandant der FF Glanegg/Maria Feicht. Neben Feuerwehrleuten waren auch Suchmannschaften von Bergrettung, Hundestaffeln und Polizei im Einsatz. Nach rund 1,5 Stunden dann die gute Nachricht: Die 72-Jährige konnte in der Nähe eines Bauernhofes gefunden werden. "Wo sie in der Nacht Unterschlupf gesucht hat, wissen wir derzeit noch nicht", so Töplitzer. Die Frau soll nur mit Hausschuhen unterwegs gewesen sein. Sie soll zwar leicht unterkühlt, aber ansprechbar sein.