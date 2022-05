Die in Klagenfurt wohnhafte 72-Jährige befand sich am Mittwoch in Kadöll und ist von dort auch abgängig. Die Frau ist etwa 160 Zentimeter groß, von normaler Statur und hat graue, schulterlange Haare. Sie trug ein schwarzes Langarmshirt, schwarze Jeans und Hausschuhe.

Laut Polizei hat die Vermisste weder Dokumente noch ein Handy bei sich. Ihr Aufenthaltsort könnte sich im Bereich Feldkirchen oder Klagenfurt befinden.

Bis 19 Uhr waren insgesamt 50 Personen an der Suchaktion beteiligt: die Freiwilligen Feuerwehren Glanegg, Zweikirchen und Liebenfels. die Rettungshundebrigade, der Samariterbund sowie der Polizei-Hubschrauber Libelle, zwei Diensthundestreifen und die Inspektion Feldkirchen

Bei Antreffen oder möglichen Hinweise über den Verbleib bitte die Polizeiinspektion Feldkirchen unter 059133/2200 verständigen.