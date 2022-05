Was sich in den vergangen Tagen laut Wetterprognosen schon

angekündigt hat, wurde am Mittwoch am Nachmittag und am Abend Realität. Schwere Unwetter mit Hagel, Sturm und Überschwemmung schädigten die Landwirtschaft im Burgenland, in Kärnten, der Steiermark und in Tirol. „Die Konsequenz der gestrigen Unwetter ist ein Gesamtschaden in der Landwirtschaft in der Höhe von 1,8 Millionen Euro auf einer Agrarfläche von insgesamt 9.500 Hektar“, sagt Mario Winkler,

Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung, in einer

ersten Schadensbilanz.

In Kärnten waren vor allem die Bezirke St. Veit, Feldkirchen und Wolfsberg betroffen. Schäden gibt es bei Mais, Soja, Getreide, Kartoffeln, Gemüse, Zwiebeln, Erdbeeren. Der Hagel hat auch der Grünland-Bewirtschaftung zugesetzt. Alleine in den drei Bezirken schätzt die Hagelversicherung den entstandenen Schaden auf 3500 Hektar Fläche auf rund 300.000 Euro.

"Die Sachverständigen der Hagelversicherung sind bereits im Einsatz, rasche Hilfe hat oberste Priorität", erklärt Winkler.