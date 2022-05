Paukenschlag nach dem Hackerangriff auf die Kärntner Landesverwaltung: Im Darknet ist eine Lösegeldforderung aufgetaucht. Laut Gerd Kurath, Chef des Landespressedienstes, fordert eine Hackergruppe fünf Millionen Dollar, um eine Entschlüsselungssoftware bereitzustellen. "Unsere IT-Experten haben diese Forderung gefunden, sie wurde nicht direkt an uns übermittelt", sagt Kurath. Der Betrag soll in Bitcoin auf ein Konto überwiesen werden, so Kurath am Mittwoch bei einer Pressekonferenz: "Das Land wird der Forderung nicht nachkommen und nicht bezahlen." Derzeit laufen Gespräche mit der Polizei und dem Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT), über die weitere Vorgehensweise.