Der Kulturverein Bodensdorf lädt am Sonntag, 19. Juni, um 18 Uhr, zum Sommerkonzert des Grazer Universitätsorchester in den im Alban-Berg-Saal nach Ossiach. Das Grazer Universitätsorchester hat im vergangen Sommer zwei Konzerte in Bodensdorf und in St. Paul im Lavanttal gespielt.