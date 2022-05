Am Mittwoch, den 25. Mai, ab 19.30 Uhr, lädt die Landjugend Bezirk Feldkirchen in die Mehrzweckhalle in St. Urban, um dort gemeinsam die erste Feldkirchner Bezirksnight zu zelebrieren. Diese zu veranstalten wurde nach den ersten Corona Lockerungen im Februar auch recht schnell beschlossen, vor allem nachdem in den Jahren zuvor der eigentlich jährlich stattfindende Ball der Landjugend wie auch die große Feier zum 65-jährigen Bestehen nicht stattfinden konnten. Organisiert wird die Bezirksnight vom Bezirksvorstand der Landjugend im Bezirk Feldkirchen, in enger Zusammenarbeit mit den insgesamt zehn Ortsgruppen des Bezirks.