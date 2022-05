Wie bereits in den letzten Tagen verdunkelte sich mancherorts in Kärnten bereits am Montagnachmittag der Himmel, die ersten Regenschauer und Gewitter setzten ein. Im Großen und Ganzen blieb es ruhiger und regenfreier als befürchtet. Hagel und leichtere Unwetter trafen vor allem Osttirol, Oberkärnten und das Gurktal. In der Gegend rund um Straßburg kam es zu Hagelschauern. Das Klagenfurter Becken blieb verschont.

Der Dienstag schaut wieder etwas freundlicher aus. "Da wird Kärnten eher verschont, in Osttirol könnte Richtung Nachmittag und Abend wieder etwas herunterkommen", sagt Paul Rainer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg).

Unsicherer ist da der Mittwoch, hier dürfte die Wetterprognose speziell für Rammsteinfans interessant sein, findet am Abend doch das erste von zwei Konzerten im Wörthersee-Stadion statt. Einen Regenschutz mitzunehmen, sei keine schlechte Idee, doch gerade am Abend könnte man Glück haben. "Gerade, wenn es am Vormittag schon regnet, dann ist die Energie schon ein bisschen draußen und das könnte sich positiv auf den weiteren Tag auswirken", macht der Meteorologe Hoffnung. Heftiger würden die Gewitter werden, wenn sich untertags vermehrt die Sonne zeigt.