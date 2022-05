Der Nockalmkrimi von Reichenau läuft bald in allen Dieselkinos in Österreich

Die "Reichenauer FaschinXnarren" sind mit ihrem Erstlingsfilm "Nockalmkrimi – Lei noch a Mord" bald in allen Dieselkinos in ganz Österreich zu sehen. Den Auftakt macht Lieboch in der Steiermark am Montag, 30. Mai.