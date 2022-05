Es bleibt auch am Wochenende sommerlich, allerdings: "Es wird unbeständig, weil die gewitteranfällige Luft im Süden noch nicht ausgetrieben ist. Lockere Bewölkung und Schauer über dem Alpenhauptkamm sind zu erwarten", sagt Ubimet-Meteorolge Steffen Dietz. In weiten Teilen Kärntens kam es bereits am Samstagnachmittag zu heftigen Gewittern. In Klagenfurt gab es teilweise Starkregen. Straßen, etwa im Bereich des Strandbades oder in der Rosentaler Straße, wurden überflutet, Bäume stürzten um. So schnell das Gewitter kam, war es auch wieder vorbei. Nach kurzem Intermezzo herrschte in der Landeshauptstadt wieder Sonnenschein.