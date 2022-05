Die Raiffeisen-Bezirksbank St. Veit a. d. Glan - Feldkirchen hat am 19. Mai zur 120. Generalversammlung in den St. Veiter Fuchspalast eingeladen. Vor 100 Mitgliedern präsentierten die Geschäftsleiter der Bank, Franz Maier und Daniel Gradenegger, präsentierten Geschäftszahlen für 2021 der aktuell größten Raiffeisenbank in Kärnten.

Erstmals verwaltet die Raiffeisenbank über eine Milliarde Euro an Kundengeldern. Jeder zweite Einwohner im Bezirk ist Kunde bei der Raiffeisen und so würde auch der genossenschaftliche Förderauftrag ernst genommen. Im Kultur-, Sozial-, Sport- und Schulbereich werde die Region unterstützt.

Neben den zahlreichen Gästen konnte der Vorsitzende des Aufsichtsrates Gerhard Kampitsch auch Justus Reichl, stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Raiffeisenverbandes, begrüßen. Dieser gab mit seinem Gastvortrag zum Thema "Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele - Die Genossenschaftsidee - so aktuell wie lange nicht!" einen Einblick in die Welt von Raiffeisen und leitete mit diesem auch die Generalversammlung ein.

Im Zuge der Generalversammlung standen auch Wahlen zum Aufsichtsrat am Programm: Mitglieder des Aufsichtsrates sind Vorsitzender Gerhard Kampitsch sowie seine zwei Stellvertreter Siegmund Sucher und Michael Steiner. Weitere Mitglieder sind: Edwin Obmann, Jürgen Dörfler, Erich Dulle, Michael Regenfelder, Michael Köstenberger, Bürgermeister Wilfried Mödritscher, Werner Mattersdorfer. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Katja Kogler.