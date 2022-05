Am Sörgerberg in der Nähe von Liebenfels liegt der Hof der Familie Gratzer. In der dort betriebenen Milchwirtschaft werden Joghurt, Topfen, Butter, pasteurisierte Milch, Sauerrahm, ungereifter Weichkäse, Frischkäsebällchen und Glundner Käse hergestellt. Außerdem wurde vor zwei Jahren ein Hühnerstall gebaut und die Eier der 350 Legehennen werden verkauft oder zu selbstgemachten Nudeln weiterverarbeitet.