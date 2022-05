Seit zwei Jahren steht „Tanjas Genusshütte“ am Parkplatz des Gasthof Sonnhof in St. Veit. Die zweite Genusshütte von Tanja und Karl Puff befindet sich in der Gemeinde Launsdorf und das schon seit rund sieben Jahren. „Wir selbst produzieren die Dauerware, also Speck, Salami, Trockenwürstel, Bauernbrot und Apfelsaft“, erzählt Tanja Puff. Diese Produkte liefert die Familie auch an andere Selbstbedienungshütten.