Der Slow Food Travel Marktplatz Mittelkärnten stellt sich vor. Die Vereinigung von Vorzeigebetrieben aus Kulinarik, Tourismus und Handwerk in der Region will noch mehr heimische Produzenten, Handwerker und Veredler ansprechen. Aus diesem Grund findet am Mittwoch, 8. Juni, von 9 bis 10.30 Uhr beim Landgasthof Schumi in Reipersdorf eine Informationsveranstaltung zum Thema statt.

Bereits rund 20 Betriebe, alle bisher schon Mitglieder im Marktplatz Mittelkärnten, haben sich bereits zur Teilnahme an Slow Food Travel entschlossen. Die Mitgliedschaft in der neu gegründeten ARGE Slow Food Travel und die damit verbundene Vermarktung durch die Region Mittelkärnten steht jedoch auch anderen Lebensmittelhandwerkern aus der Region offen. Alle Facetten des Projekts werden bei der Veranstaltung erklärt.