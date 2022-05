In der Gastronomie und Hotellerie wird allerorts händeringend Personal gesucht. Davon kann auch Michaela Tiefenbacher ein Lied singen. Tiefenbacher betreibt mit ihrer Tochter Hannah Widnig das Hoteldorf Schönleitn am Faaker See, das Hoteldorf Seeleitn und das Bergresort Die Kanzlerin auf der Gerlitzen, das im Juli in Betrieb gehen wird. Für die drei Häuser braucht sie insgesamt rund 30 Personen in der Küche, davon 18 mit Ausbildung zum Koch/zur Köchin. Mehrere Köche bzw. Köchinnen werden noch gesucht. "Wir haben früh mit der Suche begonnen – im vergangenen Herbst", sagt Tiefenbacher. Inserate wurden geschaltet: in Zeitungen, online, auf Facebook, sogar via Google. Die Rückmeldungen sind überschaubar. "Es gab einige Bewerbungsgespräche. Die Bewerber haben sich aber für andere Häuser entschieden", sagt Tiefenbacher. Hinzu kommt, dass die Unternehmerfamilie während der Corona-Pandemie Mitarbeiter an andere Branchen verloren hat.