Projekte für die Jugend

Neben der Funktion als Feldkirchner Bezirkschefin von Frau in der Wirtschaft, Gemeinderätin in Feldkirchen und als Inhaberin der eigenen Event- und Modelagentur hat Brigitte Truppe auch noch Zeit, sich für die Steuerungsgruppe Feldkirchen zu engagieren. Die Steuerungsgruppe arbeitet überparteilich zusammen und möchte Feldkirchen für die Jugend ansprechender machen. "Wir haben gemerkt, dass die Jugend in Feldkirchen zu wenig Platz hat", sagt Truppe. An ersten Ideen, wie mehr Sitzgelegenheiten im Tiebelpark oder der Anschaffung eines Trinkbrunnens beim Flatschacher See, werden bereits umgesetzt. Diese Projekte sollen mit Sponsoren oder einer Crowdfunding-Aktion finanziert werden, was Truppe organisieren möchte. Weite Ideen für ein attraktives Stadtbild sind geplant.