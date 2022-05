Der Gemeinderat Feldkirchen beschloss bei seiner letzten Sitzung im April eine Absichtserklärung, das Internetangebot in der Stadt mit Glasfaser-Technik voranazutreiben. Geplant ist, in Kooperation mit der "Speed Connect Netzwerkerrichtungs GmbH", ganz Feldkirchen mit Glasfaser Internet zu versorgen. Der dafür zuständige Referent, Stadtrat Herwig Röttl (SPÖ), sieht darin eine unabdingbare Notwendigkeit, um für die Zukunft fit zu sein. Das Unternehmen "Speed Connect Netzwerkerrichtungs GmbH" habe bereits 500.000 Haushalte in Slowenien und Kroatien mit schnellem Internet versorgt, berichtete Röttl in der damaligen Sitzung. Nun sei auch eine Offensive in Österreich geplant.