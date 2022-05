„Jed’n Tag in Spiagl schaun“ so lautet das Motto von Ossi Huber und Band. Am Samstag, 21. Mai, präsentieren die vier Musiker im Stadtsaal Feldkirchen ihr neues Album. Karten sind bei Ö-Ticket-Verkaufsstellen in den Traffiken Kraxner, Pertl und Moser und im Touristikbüro erhältlich.