Es war ein Gipfeltreffen der ganz besonderen Art vor der romantischen Kulisse von Schloss Thurnhof in Zweinitz im Gurktal: Denn nur alle 75 Jahre erlaubt es die Arithmetik, dass die berühmtesten Brauchtumsbräute Mittelkärntens einander treffen können. Marie Sophie Tatschl (16) verkörpert heuer beim Jubiläumskranzelreiten in Weitensfeld die "Jungfrau vom Schloss Thurnhof". Nur alle 25 Jahre hat eine "Jungfrau aus Fleisch und Blut" – wie es in der Überlieferung heißt – bei diesem Brauch ihren großen Auftritt.