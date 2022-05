"Heb auf Dei Stimm" heißt es am Mittwoch, 25. Mai, in der Landeshauptstadt Klagenfurt. In den vergangenen beiden Jahren mussten sich Chor-Freunde pandemiebedingt mit einer Radio-Sendung zufriedengeben, heuer findet die "Lange Nacht der Chöre" wieder mit Publikum statt. 43 Chöre und Ensembles mit mehr als 800 Sängerinnen und Sängern werden an verschiedenen Plätzen Klagenfurt zum Klingen bringen.