Wie berichtet legt Renate Altmann ihre Funktion als künstlerische Leiterin des Volksliedchores Feldkirchen zurück. Dies ist der Anlass für ein Gemeinschaftskonzert, welches am 21. Mai gemeinsam mit dem "Chor der Kärntner in Graz" in der Carinthischen Musikakademie Ossiach stattfindet. Dabei ist beabsichtigt, dem treuen Stammpublikum sowie neuen Zielgruppen ein umfassendes "Best of Programm" des letzten VLC-Jahrzehntes zu Gehör zu bringen.