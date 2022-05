"Run to the left and then to the right" – so hallt die Anweisung von David Friel durch den Turnsaal der Musik-Mittelschule in Feldkirchen. Friel (21) ist nicht nur dreifacher Weltmeister im Irish-Dance, er ist neben Danielle Houghton (21) und Ciara Bannon (21) einer von drei Native Speakern (Austauschstudenten) aus Irland, die einen Auslandaufenthalt in Feldkirchen absolvieren. "Schon seit Jahren unterrichten Native Speaker an unserer Schule. Das es in diesem Jahr drei sind, ist eine Ausnahme. Sehr wenig Schulen haben so viele Native Speaker auf einmal", erklärt Wolfgang Kirisits (61), der in der Musik-Mittelschule das "Erasmus+"-Projekt leitet.