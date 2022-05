"Der Tiebelpark ist mittlerweile ein beliebter Treff- und Erholungspunkt für die Feldkirchnerinnen und Feldkirchner – an diesem malerischen Fleckchen kann man nach Herzenslust ausspannen und die Seele baumeln lassen", weiß Stadtrat Herwig Röttl. Vor allem jetzt, mit dem Einsetzen der warmen Temperaturen, steigt der Zulauf stetig. Deshalb wurde nun entschieden, eine Anlage für dringende Bedürfnisse vor Ort zur Verfügung zu stellen: "Bislang haben aber sanitäre Einrichtungen vor Ort gefehlt. Hier haben wir gehandelt und eine Chemie-Toilette der neuesten Generation aufgestellt. Sie ist durch ein Verschlusssystem geruchsneutral und wird regelmäßig von einer Firma gewartet, gereinigt und desinfiziert. Also kurz gesagt: eine saubere Sache für den Tiebelpark und all seine Besucherinnen und Besucher", freut sich Röttl.