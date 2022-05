Um 18 Prozent steigerte Leeb Balkone in Gnesau im Jahr 2021 den Umsatz – auf 65 Millionen Euro. Mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigt das Familienunternehmen, spezialisiert auf die Erzeugung von Balkonen und Zäunen, im Stammwerk in Gnesau sowie in Krumpendorf. Der europäische Marktführer exportiert auch nach Deutschland, Italien, Slowenien, in die Schweiz und die Slowakei bzw. montiert dort.

Dringend gesucht werden Fachkräfte und Quereinsteiger in verschiedensten Bereichen.