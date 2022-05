Straßensanierungen in der Marktgemeinde Liebenfels abgeschlossen

In der Marktgemeinde Liebenfels wurden in den vergangenen Wochen die Straßen in Pulst/Sörg, Hart/Zojach und im Ortskern saniert. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen, die Kosten beliefen sich auf 140 000 Euro.