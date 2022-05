In den vergangenen Jahren und insbesondere seit der Pandemie haben Haustiere im Leben der Menschen noch mehr an Bedeutung gewonnen. "Viele haben sich Tiere aus dem Tierschutz in ihr Zuhause geholt oder haben ihre Liebe zum Tier neu- oder wiederentdeckt", heißt es dazu in einer Information der Tierbedarf-Handelskette Fressnapf. Dadurch gewann der Konzern mehr Kunden und Kundinnen und auch der Beratungsbedarf stieg.