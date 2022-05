Dem Campingbad Ossiacher See steht ein Modernisierungsschub bevor. Oder wie es Treffens Bürgermeister Klaus Glanznig (SPÖ) formuliert: "Der Turbo wird gezündet." In einer ersten Bauphase wird die Campingbad GmbH viel Geld in die Hand nehmen und in den nächsten beiden Wintern rund 2,65 Millionen Euro investieren.