Seit Juli des Vorjahres ist Karoline Steinberger schon in der Praxis von Peter Miklautz in Glanegg tätig. "Das ist perfekt", sagt Steinberger über diese Art der Ordinationsübergabe. Sie könne langsam in die Tätigkeit hineinwachsen und für Peter Miklautz sei eine Reduktion der Arbeitsstunden möglich. Außerdem lerne sie so die Patienten kennen, "die sich so auch an mich gewöhnen können", sagt Steinberger. Auch für Peter Miklautz ist diese Lösung eine "super Sache". Immer schon habe er in seiner Praxis junge Kollegen eingebunden gehabt, erzählt er. Diese Form der Übergabe einer Praxis ist ein Angebot an niedergelassene Ärzte, das von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und der Ärztekammer in Kooperation angeboten wird. Nach 38 Jahren in Glanegg und 41 Jahre im Arztberuf, sagt Miklautz, sei es nun der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören.