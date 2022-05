Das Projekt „Naturerleben für alle“ wurde von der ARGE Naturerlebnis Kärnten ins Leben gerufen, um Menschen mit Behinderung, Familien mit Kinderwagen sowie älteren und gebrechlichen Personen, also allen jenen, die bisher nicht oder nur eingeschränkt Natur erleben konnten, Zugang zu besonderen Naturerlebnissen zu ermöglichen. Dabei werden kärntenweit elf attraktive, barrierefreie Naturerlebnisse in Schutzgebieten geschaffen sowie eigene Programme entwickelt, die Menschen mit und ohne Behinderungen, unter der Führung von professionellen Guides, zu diesen besonderen Plätzen in Kärntens Natur geleiten.