Es begann mit einer Notlösung und mauserte sich zum Ärztezentrum. Martin Treven, Facharzt für Allgemeinmedizin, ordinierte seit zwei Jahren in einem Container, da keine Übernahme bestehender Räumlichkeiten möglich war, nun öffnet er am Montag, dem 16. Mai, im neuen Ärztezentrum am Bahnhofplatz seine Ordination, die "optimal zugeschnitten wurde auf die Bedürfnisse" des Arztes und der Patienten. Treven: "Denn bei meiner Arbeit im Container habe ich erst so richtig gesehen, was ich wirklich brauche." Gemeinsam mit Projektpartnerin Katherina Waldl, einer Zahnärztin, wurde das Ärztezentrum "Glanmed" geplant, finanziert und umgesetzt. Katherina Waldl startet mit ihrer Praxis im Sommer. Die Liebenfelserin wird bis Ende des Jahres als Wahlärztin tätig sein, aber Anfang Jänner die freiwerdende Kassenstelle der Liebenfelser Zahnärztin - ihrer Tante - Christine Haberl übernehmen, bei der sie jetzt schon in "Time-Sharing" tätig ist. Die beiden Ärzte haben zwei Ordinationseinheiten mit jeweils 160 Quadratmetern errichtet. Die Finanzierungsleistung für jeweils beide Ärzte für die Errichtung des Zentrums beträgt zwischen 600.000 und 700.000 Euro.