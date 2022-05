Eine 39-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen lenkte am Dienstag um 5.40 Uhr ihren Pkw in Feldkirchen von der Ossiacher See Südufer Landesstraße kommend in die Kreuzung mit der Ossiacher Bundesstraße und bog nach rechts in Richtung Feldkirchen ein. Dabei übersah die Frau einen 28-jährigen Feldkirchner der gerade über den Schutzweg ging und stieß ihn nieder. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt vom Roten Kreuz Feldkirchen in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein Alkotest bei der Lenkerin verlief negativ. Die B 94 war aufgrund der Unfallerhebungen von bis 6.15 Uhr nur einspurig befahrbar.