Das hölzerne Chalet am Berg hat das See-Appartement als Betongold abgelöst. Investoren suchen neue Geschäftsmodelle, die Kritiker bleiben indes bei ihren Argumenten und Sorgen um die Natur.

Wenn Thomas Michor aus dem Fenster blickt, sieht er das, was man gemeinhin einen Sehnsuchtsort nennt. Alte Meister haben sie so gemalt, selbst in der Bibel gibt es Beschreibungen dieses Anblicks: im Vordergrund ein See, dahinter die hohen Berge. Im Fall des Tourismusmanagers Michor ist es der Weißensee mit seinem Bergkranz rundherum. „Man versteht schon, warum viele Menschen an so einem Ort sein wollen.“