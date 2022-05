Die Stiftsschmiede

Mit 87 von 100 möglichen Punkten schaffte es die Stiftsschmiede in Ossiach ihren Platz unter den Erstplatzierten in Kärnten zu verteidigen - im Bezirk kommt man auf Platz drei. „Man freut sich über die Bewertungen im Falstaff insbesonders, weil man hier von den Gästen selbst bewertet wird“, erklärt Inhaber und Chefkoch Gerhard Satran. Neben dem kulinarischen Erlebnis muss für ihn das Gesamtpaket stimmen. Ein gutes Arbeitsumfeld für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen ist ihm genauso wichtig, wie neue Ideen in der Küche umzusetzen. „Wir bilden auch gerne junge Menschen bei uns aus. Ein Lehrling von mir ist zum Beispiel nach fünf Jahren wieder in den Betrieb zurückgekommen, das ist super, weil dann wieder neuer Input eingebracht wird“, sagt der Chefkoch.