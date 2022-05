Laufend Gutes tun, das wollen die Verantwortlichen der Sparkasse Feldkirchen vom 12. bis 15. Mai. Sie rufen zur Teilnahme an ihrem „Virtuellen Social Run & Walk“ für den guten Zweck auf. Die Teilnahmegebühren werden gespendet und zusätzlich gibt die Bank für jeden zurückgelegten Kilometer einen Euro dazu. Was erlaufen wird, geht an vier Einrichtungen in Feldkirchen und an eine in Klagenfurt: Diakonie Feldkirchen (tiergestützte Therapie im Haus „Bethanien“ in Feldkirchen und Spielgeräte Wohngemeinschaft „Sunshine“ in Waiern), „Lichtblick“ (Mädchen-, Frauen- und Familienberatung), Jugendzentrum „Arche“ (Projekt „meEATING:point“), Seniorenwohnheim Lindl und Tierheim „Garten Eden“ in Klagenfurt (Errichtung eines Zauns mit Überspringschutz).