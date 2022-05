Schneller als gedacht fährt das E-Auto die kurvige Straße nach Pisweg hinauf. In Gwadnitz angekommen, werden die drei Community Nurses – also Krankenschwestern für die Gemeinden – am Hof von Reinhilde Isopp und Franz Weitensfelder herzlich begrüßt. Und dann wird der Blutdruck gemessen. "Unser Hausarzt, dessen Dienst wir seit 30 Jahren in Anspruch genommen haben, hat uns einmal in der Woche zur Visite besucht. Vor kurzem hat er in den Ruhestand gewechselt. Der nächste Arzt ist weit entfernt. Deshalb sind wir froh, dass es nun dieses Projekt gibt, so haben wir wenigstens unseren Blutdruck im Auge", erklärt Isopp. 135 zu 70 beträgt der gemessene Wert. "Leicht erhöht, aber kein Grund sich Sorgen zu machen", erklärt Bettina Wagner, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, während sie die Manschette vom Arm der Patientin löst.