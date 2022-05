Eine Ehrenurkunde der Wirtschaftskammer für 20 Jahre Geschäftstätigkeit durfte Christine Berger (43), geschäftsführende Inhaberin vom Gasthof Seitner in Feldkirchen, kürzlich entgegennehmen. Seit 1924 ist der Gasthof - in Feldkirchen eine Institution - in Hand der Familie Seitner. 1750 war der damalige "Steinbierwirt an der Heft" von Simon Steßl um 500 Kronen erworben worden. Steinbier war damals äußerst beliebt. 1924 übernahm Balthasar Seitner mit seiner Frau Maria. Die alte Wirtshaustradition ist spürbar. Seit 2013 trägt der Betrieb das Kärntner Landeswappen. 2001 übernahm Christine Berger den Gasthof von ihrer Mutter Anna Göderle.