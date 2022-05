Die Fahrradfahrer stürmen den Feldkirchner Radwerker bereits in seiner neuen Burg. Eric Preiml, Gründer und Betreiber von "Radwerker" hat seine Wirkungsstätte vergrößert, genauer gesagt verdreifacht. Seit Kurzem finden er, seine drei Mitarbeiter und die Kunden mehr als genug Platz in Geschäftsflächen und Werkstatt in der Milesistraße 14 in Feldkirchen. Seit fünf Jahren ist Preiml für die Radler in Feldkirchen und über die Grenzen hinaus da. "Zu einem guten Radgeschäft gehört auch eine vernünftige Werkstatt", sagt Preiml. Die bietet er natürlich auch, neben der Beratung. Denn er und alle seine Mitarbeiter sind auch selbst gerne mit dem Bike unterwegs. E-Bike-Fullys – als vollgefederte Elektro-Mountainbikes – sind im Moment im Trend. "Aber es gehen auch ganz klassische Mountainbikes ohne E-Motor über den Ladentisch – die fahren ich und meine Mitarbeiter auch selbst am liebsten", sagt Preiml. Sein Fachwissen gibt er ab Sommer auch einem Lehrling weiter: "Fahrradmechatroniker ist ein neuer Lehrberuf. Ich bin sehr froh, dass wir einen wirklich tollen jungen Menschen gefunden haben", sagt Preiml, der junge Bursche ist bereits zum "Schnuppern" gekommen.